Новосибирск, , 01:19 — REGNUM В Новосибирске суд вынес приговор бывшему почтальону «Почты России» Оксане Лихолат. Её признали виновной в хищений денежных средств, предназначенных для социальных выплат, в том числе связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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Установлено, что с апреля по май 2020 года Лихолат, работая почтальоном, похитила у шести пенсионеров денежные средства на общую сумму более 200 тыс. рублей.

«В ходе предварительного расследования «Почта России» выплатила потерпевшим в полном объёме похищенные Лихолат денежные средства. Теперь «Почта России» предъявила по уголовному делу гражданский иск к Лихолат на сумму причинённого ущерба, который судом при вынесении решения был удовлетворён», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил экс-почтальона к трём годам лишения свободы (условно, с испытательным сроком два года). Приговор не вступил в законную силу.