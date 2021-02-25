Стокгольм, , 01:17 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 80. Данная информация была опубликована 24 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 793 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 647 470 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 371 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 437 699 человек, вторую — 225 341 человек.

По состоянию на 24 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 226 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 166 пациентов.