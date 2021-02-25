Санкт-Петербург, , 01:17 — REGNUM В Петербурге с начала прививочной кампании первую часть вакцины от коронавируса получили 219 125 человек, что составляет чуть более 4% от численности постоянного населения мегаполиса. Из них 72 019 человек целиком прошли цикл вакцинации из двух прививок — это всего 1,34% петербуржцев.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в Смольном, за прошедшие сутки первой дозой вакцины привит 1741 человек, второй дозой — 3502 человека.

Всего в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 24 февраля составил 99 912 комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти крупных торговых центрах Петербурга открылись прививочные пункты, где вакцину можно получить без предварительной записи.

Тем временем все эпидемические показатели в Петербурге показывают улучшение ситуации.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Необратимость этого тренда впрямую зависит от массового участия горожан в вакцинации», — заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

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