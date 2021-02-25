Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Решение продлить действующие против Кубы санкции США принял американский президент Джо Байден, 24 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Указанный режим был введен в 1996 году и несколько раз дополнялся новыми ограничениями. В частности, согласно документу, зарегистрированным в США кораблям запрещается заход в кубинские территориальные воды для с целью недопущения «массовой миграции с Кубы».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден пересмотрит политику США в отношении Кубы.

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