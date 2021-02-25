Тюмень, , 01:02 — REGNUM В Тюмени реконструируют дамбу у ТЭЦ-1 в районе улицы Судостроителей. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 95 млн рублей. На объекте предстоит выполнить расчистку территории, укрепить откос существующей водозаградительной дамбы, реконструировать дамбу вдоль сбросного канала от ТЭЦ-1 по левому и по правому берегу и сформировать парапетную стенку.

Одновременно размещён заказ на строительный контроль реконструкции дамбы с максимальной ценой в 1,8 млн рублей.

Заявки принимаются до 4 марта. Дамбу необходимо возвести до 1 декабря 2021 года.