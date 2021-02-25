Киров, , 01:05 — REGNUM В Нововятском районе города Кирова из-за дефекта на сетях водоснабжения без холодной воды остались 35 многоквартирных жилых домов. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По её информации, отключения из-за обнаруженного на сетях холодного водоснабжения дефекта произошли в микрорайоне «Радужный».

"Подача холодной воды временно прекращена в 35 жилых домах в квадрате улиц Конституции, Индустриальной, проспекта Строителей, переулка Школьный, а также в микрорайоне «Васильки», — говорится в сообщении.

В настоящее время повреждения устраняют ремонтные бригады МУП «Водоканал». Для жителей организован подвоз питьевой воды. Ситуация также контролируется ГУ МЧС России по Кировской области.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую неделю остаются без воды большинство населённых пунктов Ермишинского района Рязанской области. Водопровод вышел из строя из-за сильных морозов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской области замёрз водопровод