Эр-Рияд, 25 февраля 2021, 00:59 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд перенес хирургическую операцию, сообщает агентство SPA.
По его данным, кронпринцу удалили аппендицит в больнице саудовской столицы Эр-Рияда. Подробностей о состоянии здоровья наследника престола не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд привился против коронавирусной инфекции. При этом не сообщалось, какую именно вакцину использовали для прививки.