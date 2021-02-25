Гренобль, Франция, , 00:45 — REGNUM Мэр Гренобля Эрик Пьоль ввёл в школьных столовых города новое меню, в котором не будет мяса. Об этом 24 февраля сообщает BFMTV.

Данная мера должна сделать обслуживание учащихся более быстрым и соответствующим санитарному протоколу, установленному в школах в связи с борьбой с эпидемией COVID-19. Также данная мера вызвала негативную реакцию жителей города.

Мэр Гренобля Эрик Пьоль «В 1954 году Пьер Мендес-Франс вызвал невероятный протест, желая заменить вино молоком в школьных столовых, начались непрекращающиеся споры. Кто сегодня будет давать вино в школьных столовых?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные меры были приняты в школах Лиона.

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Историческая справка: вино в меню французских школьных столовых было с 1882 по 1981 год. При этом с 1956 по 1981 год вино разбавляли водой и давали только ученикам старше 14 лет.