Манагуа , , 01:05 — REGNUM В Никарагуа была доставлена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом вице-президент страны Росарио Мурильо 24 февраля сообщила в эфире государственного радио Никарагуа.

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«Вчера вечером мы с благодарностью получили вакцину «Спутник V» как символ дружбы, солидарности и сотрудничества между Российской Федерацией и правительством и народом Никарагуа», — сказала Мурильо.

Напомним, что российская вакцина была одобрена в Никарагуа 3 февраля. Республика стала восемнадцатой страной, в экстренном порядке одобрившей у себя российский препарат от COVID-19 «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Никарагуа после выдачи разрешения на использование российской вакцины «Спутник V» ведёт переговоры с РФ, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время.

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