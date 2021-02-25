Киншаса, , 00:34 — REGNUM Не менее 24 человек погибли в результате нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления местных властей.

Сообщается, что в ночь на 24 февраля произошли сразу три нападения в двух провинциях ДРК — Северное Киву и Итури. В ходе первого боевики напали на деревню Кисима и убили 11 мирных жителей, а также сожгли несколько домов. Затем те же нападавшие атаковали гражданских у центра населенного пункта Оича, в результате нападения погибли еще два человека.

В провинции Итури боевики убили 11 человек и сожгли более десяти домов. По данным военных, нападавшие использовали огнестрельное и холодное оружие. В настоящее время развернуты армейские подразделения для поиска и ликвидации боевиков.