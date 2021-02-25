Анкара, , 01:05 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 24 февраля на сессии Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в рамках видеоконференции заявил, что мечеть Айя София в Стамбуле должна вновь получить статус музея. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Я также хотел бы затронуть вопрос, который имеет особое значение для Греции, полное соблюдение культурных прав. Все страны, независимо от их политических, экономических и культурных особенностей, должны воздерживаться от изменения статуса памятников культуры», — отметил Дендиас.

Дендиас подчеркнул, что для изменения статуса памятника необходимо сначала получить одобрение соответствующих общин и заранее проинформировать заинтересованные стороны, включая такие учреждения, как ООН и ЮНЕСКО.

«Я имею в виду, среди прочего, превращение культурного памятника Айя София в мечеть. Это противоречит концепции уважения к культурному наследию. Мы, вместе с другими международными организациями и учреждениями, требуем вернуть этому памятнику прежний статус», — указал Дендиас.