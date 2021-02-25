Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Пользователи Twitter разгадали скрытое послание, которое находится на куполе парашюта марсохода Perseverance. Нанесенный на парашют узор, как оказалось, содержит двоичный компьютерный код. В нем зашифрована фраза — «Совершайте великие дела». Об этом 24 февраля сообщает ScienceAlert.

Пользователь Twitter под именем @adithya_balaji сообщил, что если проанализировать двоичный год, состоящий из нулей и единиц, то получится фраза «Dare Mighty Things», которая в переводе на русский звучит как «Совершайте великие дела».

Многие не удивились обнаружив именно это выражение, потому что фраза является девизом программы Perseverance и даже написана на стене Центра управления полетами в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Напомним, главной целью марсианской экспедиции Perseverance заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.

Как ранее писало ИА REGNUM, специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сообщили о посадке марсохода Perseverance вечером 18 февраля.