Москва, , 23:59 — REGNUM Московским водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях в четверг, 25 февраля, и по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В департаменте напомнили, что, по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Москве пройдёт сильный снег, а утром температура воздуха поднимется до +3 °C. В связи с этим на дорогах ожидается сильная гололедица, при этом прогнозируется дождь с мокрым снегом.

«Чтобы не тратить время в пробках, советуем завтра пользоваться городским транспортом, особенно в часы пик», — говорится в сообщении.

При необходимости совершения поездки водителям рекомендуют «запастись временем и быть предельно внимательными», сохранять дистанцию, не превышать скорость и избегать резких манёвров.

Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о снеге, гололёде и ветре до 13 метров в секунду в Москве предстоящей ночью и утром 25 февраля.

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