Ереван, , 23:54 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна подписал указ об освобождении Тиграна Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении, сообщает 24 февраля пресс-служба главы государства.

Стоит отметить, что ранее армянское издание Yerevan. Today опубликовало комментарий Хачатряна о заявлении Пашиняна про неэффективность российских ракет «Искандер».

В ответ на слова Пашиняна о том, что «ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», Хачатрян не смог удержаться от смеха и пояснил, что подобное просто невозможно.

При этом минобороны Армении, воздержавшееся от комментирования экзотических высказываний Пашиняна, обвинило журналиста в том, что он опубликовал лишь фрагмент разговора с первым замначальника ГШ ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Пашинян заявил журналистам, что якобы примененные армянской стороной осенью 2020 года российские ракеты «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

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