Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Президент США Джозеф Байден подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране, действующего в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает 24 февраля пресс-служба Белого дома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса в США была объявлена 13 марта 2020 года предыдущим президентом Дональдом Трампом.

В указе Байдена отмечается, что пандемия «продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», а потому «должен продолжать действовать после 1 марта 2021 года». Срок продления особого режима при этом не уточняется.

Согласно последним оценкам Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основе официальных данных, на территории США выявлено уже около 28,3 миллиона носителей коронавируса, почти 2,5 миллиона больных COVID-19 скончались.

Соединённые Штаты продолжают занимать первое место среди стран мира по распространению инфекции и смертности от заболевания.