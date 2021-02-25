Гамбург, Германия, , 09:49 — REGNUM Отправленный в Нидерланды кокаин весом в 23 тонны был обнаружен пограничниками Германии и Бельгии, пишет 24 февраля BBC.

Транспортировка кокаина весом в 16 тонн была перехвачена немецкими пограничниками. Наркотики прибыли в Гамбург из Парагвая ранее в феврале.

Полиция Нидерландов сообщила, что еще 7,2 тонны были найдены в Бельгийском порту в Антверпене.

Власти Германии сообщают, что наркотики оцениваются в миллиарды евро.

«Это самый крупный случай конфискации наркотиков в Европе и один из самых крупных во всем мире», — заявили представители немецкой таможни, имея ввиду только инцидент в Гамбурге. — Мы подсчитали, что данная партия принесла бы от €1.5 млрд до €3.5 млрд за 16 тонн».

Подозреваемый в перевозке наркотиков 28-летний мужчина был арестован в Нидерландах, сообщает полиция.

Напомним, что морской порт Гамбурга занимает третье место в Европе и является самым большим портом в Германии. Парагвай считается главной транзитной страной для переправки наркотиков уже многие годы.