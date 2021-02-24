Лондон, , 23:46 — REGNUM Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал победу своей команды над австрийским «Вольфсбергером» в матче 1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала, обыграв соперника с общим счетом 8:1.

«Мы начали очень хорошо. После этого мы слишком позволили себе вернуться в игру. Во втором тайме мы полностью контролировали игру. У нас большие амбиции, это касается и Лиги Европы.

У нас ужа давно есть голод до трофеев. Было очень досадно не выиграть ни одного титула, и мы сделаем все возможное, чтобы сделать это», — приводит слова футболиста официальный портал УЕФА.