Загреб, , 23:46 — REGNUM Против двух сотрудников полиции бывшего непризнанного сербского государства Республики Сербская Краина было возбуждено уголовное дело за совершение военного преступления, убийства российских журналистов Геннадия Демьяновича Куринного (1950 года рождения) и Виктора Владимировича Ногина (1948 года рождения) 1 сентября 1991 года у города Хорватская Костайница. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По неофициальным данным, подозреваемыми являются Илия Чизмич и Здравко Матияшевич-Жабац.

В тот момент, когда автомобиль с дипломатической маркировкой направлялся из Хорватской Костайницы, указанная группа открыла огонь из пехотного оружия на транспортном средстве, которое остановилось после стрельбы. В транспортном средстве находились два российских журналиста в гражданской одежде, которые в тот день снимали репортаж в зоне военного конфликта.

После того, как автомобиль остановился, члены указанного подразделения специальной полиции обнаружили, что люди в транспортном средстве были ранены, но все еще живы. Один из сотрудников забрал у раненых журналистов документы удостоверяющие личность, в том числе паспорт и ID журналиста, и выстрелами из пистолета убил обоих россиян.