Киев, , 23:38 — REGNUM Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили свою дальнейшую борьбу против реализации проекта «Северный поток — 2», сообщила 24 февраля пресс-служба офиса Зеленского.

Отмечено, что бороться с «Северным потоком — 2» две державы будут методом «привлечения международного сообщества».

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту «Северный поток — 2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Владимиром Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2», — указано в сообщении.

Кроме того, Зеленский пригласил Дуду посетить Киев на 30-летие независимости Украины и принять участие в «Крымской платформе».

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