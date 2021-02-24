Кливленд, США, , 23:33 — REGNUM «Кливленд» в ближайшее время укрепит состав атакующим защитником Бродриком Томасом.

По данным журналиста Шэмса Чарании, в скором времени «Кавальерс» подпишут двустороннее соглашение с 24-летним баскетболистом.

Бродрик Томас начинал текущий сезон в составе «Хьюстон Рокетс», за которых провел 4 матча в чемпионате, в среднем набирая 2,5 очка, 1 подбор и 1 передачу за встречу.

Зимой Бродрик получил игровую практику, выступая за «Вайперс» в G-лиге. За 8 матчей защитник в среднем набирал 16,4 очка, 7,8 подбора и 3 передачи за 33 минуты, отведенные ему на паркете.