Москва, , 23:20 — REGNUM Инициатором ухудшения отношений с Россией является ЕС, Москва не станет первой рвать отношений с Брюсселем, заявил 24 февраля российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов, передаёт «Россия 24».

Он отметил, что все замороженные проекты и вопросы — это «результат действий наших доблестных партнёров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон».

Чижов «Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвёт отношения с Евросоюзом».

Другой вопрос, что Россия не станет молча сносить санкции ЕС: на них может последовать «асимметричный ответ». Он добавил, что Брюссель, накладывая санкции на Москву, старается и угодить Вашингтону и не прогадать в отношении «Северного потока — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящиеся у власти европейские политики разразились шквалом обвинений в адрес России из-за процессов над скандальным блогером Алексеем Навальным. ЕС решил расширить санкции против России.

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