Москва, 24 февраля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Министерство финансов России пересмотрело нормативную валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), включив в неё японскую иену и китайский юань. Об этом сообщает 24 февраля пресс-служба ведомства.

Юань

«В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доли доллара и евро в валютной структуре ФНБ при этом сокращены с прежних 45% до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Как отметили в Минфине, целью таких изменений является «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

Напомним, Фонд национального благосостояния формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса, а также доходов от управления собственными средствами. Средства фонда могут быть частично потрачены в случае, если их объём превышает 7% ВВП России.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 1 января 2021 года объём ФНБ составил 13 трлн 545,66 млрд рублей, или 11,7% ВВП. В долларовом выражении на начало года он составлял $183,36 млрд.