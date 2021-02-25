Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует бесплатно распределить более 25 млн масок в рамках программы по борьбе с коронавирусом, пишет 24 февраля Associated Press.

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С марта по май планируется отправить маски в более 1 300 муниципальных медицинских центров и 60 тыс. пунктов раздачи продуктов питания и благотворительных столовых.

Ожидается, что маски получат примерно 15 млн. граждан.

Напомним, что в некоторых районах США начинают вводить правила на обязательное ношение масок. Например, в начале февраля служба национальных парков США ввела правила по обязательному использованию масок в парках для всех сотрудников и посетителей, чтобы защитить население от распространения коронавируса.

Также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) потребовали носить маски практически во всех видах общественного транспорта.