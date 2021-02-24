Лондон, , 22:51 — REGNUM Гарет Бэйл засиял новыми красками в «Тоттенхэме».

24 февраля лондонский «Тоттенхэм» принял на своем поле австрийский «Вольфсбергер» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. «Шпоры» разгромили соперника со счетом 4:0 и по результату двух матчей гарантировали себе участие в 1/8 финала.

Полузащитник «шпор» Гарет Бэйл вышел на замену во втором тайме и за отведенное время смог отличиться голом. В последних трех матчах на счету валлийца 4 (2+2) результативных действия за лондонский клуб.

В АПЛ Бэйл провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».