Дамаск, , 22:47 — REGNUM Сирийская армия при поддержке российских военных и ВКС нанесли поражение группировке боевиков, попытавшейся атаковать из зоны «Идлиб», сообщают 24 февраля неофициальные источники с места событий.

После заявления Турции о неспособности её военных обеспечить безопасность в Идлибской зоне и работу пунктов пропуска для мирных жителей, желающих ее покинуть, террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 февраля попытались атаковать позиции сирийской армии юго-западнее Идлиба.

После неудавшейся атаки боевики попытались укрыться в пригороде Эль-Бары, но их позиции были обнаружены воздушной разведкой и уничтожены самолетами ВКС России.

По некоторым данным, в итоге террористы потеряли до 70 человек и до 20 единиц тяжёлого вооружения и техники.

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