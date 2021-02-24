Дамаск, , 22:37 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали пункт пропуска Серакаб в зоне «Идлиб», сообщил 24 февраля замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его данным, для удара по пункту пропуска террористы использовали миномет и самодельный беспилотник.

Кроме того, Сытник подчеркнул, что ЦПВС призвал командование турецких войск, контролирующих часть сирийской территории на северо-западе страны, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих уйти из зоны «Идлиб» через пункты пропуска.

Напомним, пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин были открыты 15 февраля.

Находящиеся в зоне «Идлиб» боевики блокируют их работу и запрещают мирным жителям покидать зону деэскалации.

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