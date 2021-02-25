Сан-Паулу, Бразилия, 25 февраля 2021, 09:44 — REGNUM В Сан-Паулу, Бразилия, предполагается ввести комендантский час начиная c 27 февраля из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 февраля губернатор штата Жуан Дориа.
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Правительство Сан-Паулу предлагает установить комендантский час на период с 23:00 по 5:00. Ограничения продлятся до 14 марта и обяжут рестораны и бары закрываться в вечернее время, а граждан оставаться дома.
Данное решение было принято в связи с новой вспышкой COVID-19, которая привела к рекордному числу случаев госпитализации в штате.
По данным на 22 февраля, в Сан-Паулу было госпитализировано более 6 400 человек, что превысило прошлый рекорд в 6 250 человек, поставленный в июле.
«Это всплеск невиданный с февраля прошлого года, когда мы зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом в нашем штате», — сообщил Дориа.
Губернатор добавил, что правительство запретит проведение массовых мероприятий в любое время суток, а также установит штрафы за невыполнение новых ограничений.
Рост случаев госпитализации скорее всего связан с карнавалом, который прошел в штате десять дней назад. Также эксперты считают, что не последнюю роль сыграли новые штаммы COVID-19.