Мехико, , 22:27 — REGNUM В столице Мексики началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила 24 февраля мэр города Клаудия Шейнбаум в своём микроблоге в Twitter.

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По её словам, вакцинация в Мехико началась в шести профильных центрах в округах Истакалько, Сочимилько и Тлауак. На первом этапе прививочной кампании вакцину смогут получить люди пожилого возраста.

Напомним, в начале недели в Мексику поступила первая партий вакцины «Спутник V». Ранее Москва и Мехико заключили контракт на поставку 24 миллионов доз препарата для иммунизации 12 миллионов человек.

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