Банги, , 22:26 — REGNUM Правительственные войска Центральноафриканской Республики (ЦАР) отбили у мятежников город Босангоа в северо-западной части страны, сообщил 24 февраля премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook.

«Я приветствую освобождение города Босангоа нашими силами… В городе и во всей префектуре восстановлен порядок. Бандиты больше не потревожат эту часть национальной территории», — написал Нгребада.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее город Босангоа — административный центр департамента Уам на границе с Чадом, — считался одним из главных оплотов мятежных сторонников экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦАР с декабря 2020 года продолжается вооруженное противостояние правительства и сторонников проигравшего выборы экс-президента Бозизе.

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