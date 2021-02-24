Москва, , 22:11 — REGNUM Гололедица и усиление ветра ожидаются в Москве в ночь на четверг, 25 февраля. Экстренное предупреждение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра гололёд, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Гражданам при нахождении на улице во время метели рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.