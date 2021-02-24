Москва, , 22:07 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о приобретении Эр-Риядом российских систем ПВО С-400 и истребителей Су-35, сообщил 24 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью телеканалу RT.

По его словам, сейчас можно констатировать только тот факт, что идёт переговорный процесс.

Стоит отметить, что ранее эти вопросы уже обсуждались Москвой и Эр-Риядом. В частности, сообщения о таких переговорах поступали в СМИ в 2017 и 2019 годах.

Кроме того, осенью 2017 года в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда был подписан меморандум о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30.

Процесс этих переговоров значительно активизировался после того как в сентябре 2020 года нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке с воздуха.

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