Москва, , 21:57 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио направил итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили 24 февраля в МИД РФ.

«В этот тяжелый момент скорбим вместе с дружественным народом Италии», — говорится в сообщении.

Российское ведомство добавило, что эта трагедия «вновь ставит вопрос о необходимости принятия дополнительных эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности на востоке» республики.

Напомним, Аттаназио погиб 22 февраля неподалёку от города Гома (провинция Северное Киву, ДР Конго), когда на колонну Всемирной продовольственной программы ООН напали бандиты. Также погиб сотрудник посольства Италии.

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