Москва, , 21:51 — REGNUM Директор департамент по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поделился подробной информацией о отзаявке хавбека Педро Роши.

Планируется, что хавбек будет продан после того, как «Спартак» выкупит полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Пока Педро Рома будет заявлен за «Спартак-2», клуб будет вести работу по поиску вариантов его трудоустройства», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что сегодня 26-летний был исключён из полной заявки клуба на матчи Российской премьер-лиги.