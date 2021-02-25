Вирджиния, США, , 09:36 — REGNUM Американская компания MicroStrategy, специализирующаяся на бизнес-аналитике, сообщила о покупке биткоинов на сумму более $1 млрд, пишет 24 февраля Decrypt.

Пополнив свою копилку, где уже находится 90 500 биткоинов на $4,5 млрд, компания купила еще 19 452 биткоинов на $1,026 млрд.

Один биткоин обошелся компании примерно в $23 985.

Впервые MicroStrategy инвестировала в криптовалюту в 2020 году, потратив $425 млн в августе и сентябре.

С тех пор генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор стал одним из главным защитников криптовалюты и заявил, что компания признает биткоин законным инвестиционным активом.

Отметим, что именно Сэйлор предложил основателю американской компании Tesla Илону Маску инвестировать в биткоин, после чего создатель электрокаров действительно вложил в криптовалюту $1,5 млрд.