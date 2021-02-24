Киев, , 21:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2021 году. Об этом сообщает 24 февраля пресс-служба главы государства.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проводиться в апреле — июне и в октябре — декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно.

Из указа следует, что в текущем году службу в украинской армии будут проходить только 15% военнослужащих-срочников, остальные 85% составят контрактники.

Сообщается также, что военную службу в Донбассе призывники проходить не будут.