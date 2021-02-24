Париж, , 21:58 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 85 321 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 277 пациентов. Об этом в среду, 24 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 31 519 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,661 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что санитарная ситуация в десяти департаментах Франции «ухудшается» из-за пандемии SARS-CoV-2 и «беспокоит» власти страны.

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