Воронеж, , 21:38 — REGNUM В Воронеже девятилетняя девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимая ролик для соцсети TikTok, ребенка спасли медики. Сообщили 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Девочка пыталась сымитировать пирсинг в языке, в результате проглотила 12 магнитных шариков, у нее произошло прободение кишечника. В тяжелом состоянии ребенок поступил в ОДКБ №2 по скорой помощи 31 января с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. При обследовании врачи обнаружили на рентгенограмме 12 магнитных шариков в различных отделах желудочно-кишечного тракта.

Ребенку провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости. Для восстановительного лечения ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В облздраве отметили, что ежегодно к воронежским медикам поступает около 20 детей, проглотивших магниты, причем число таких случаев только растет. Так, в 2020 году троим детям понадобилась хирургическая операция, так как достать магниты эндоскопическими методами не удалось из-за их локализации.