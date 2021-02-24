Рим, , 21:35 — REGNUM Похороны убитого в Демократической республике Конго посла Италии в этой стране Луки Аттаназио и охранявшего его (и также погибшего) карабинера Витторио Яковаччи будут государственными, заявил в среду, 24 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он также сообщил, что правительство обратилось в ООН с просьбой помочь в расследовании трагедии. Свои проверки ведут и власти ДРК.

Как сообщалось ранее, Аттаназио был убит 22 февраля в результате нападения на автомобили миссии ООН. Скончались также водитель автомобиля, в котором находился дипломат, и сопровождавший его карабинер. Власти ДРК возложили ответственность за трагедию на боевиков Фронта освобождения Руанды.