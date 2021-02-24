Лондон, , 21:33 — REGNUM Следующий сезон многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout будет посвящён путешествию в будущее. Об этом 23 февраля сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1364213652098863104

Четвёртый сезон будет называться Fall Guys 4041 — вероятно, геймеров ждут тематические испытания и облики для персонажей. Дата его старта пока не сообщается.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская игра, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на скорость. Проект был тепло встречен критиками и быстро обрёл популярность среди геймеров.

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