Москва, , 07:20 — REGNUM В московском аэропорту «Домодедово» на первом этаже пассажирского терминала начал работать информационный центр для туристов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Центр будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Туристы смогут получить не только консультации специалистов, но и услуги в электронном виде. Для этого установлена сенсорная панель, при помощи которой гости столицы смогут узнать расположение и график работы интересующих площадок. Также на экран можно вывести интерактивную карту с авторскими маршрутами, достопримечательностями, заведениями культуры и досуга.

«Сотрудники нового информационного центра — опытные экскурсоводы. Они готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках. Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей», — отметила Сергунина.

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