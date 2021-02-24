Великий Новгород, , 21:30 — REGNUM На 24 февраля первую часть прививки от коронавируса получили 14 190 жителей Новгородской области. Завершили вакцинацию, состоящую из двух прививок, 2330 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Накануне в Новгородскую область поступили две тысячи доз вакцины «Спутник-V», в ближайшее время ожидается поставка еще 900 доз. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 23 тысяч доз вакцины.

Напомним, постоянное население Новгородской области составляет 593 тысячи человек.

На сегодняшнем заседании оперштаба министр государственного управления Новгородской области Илья Борцевич сообщил, что на текущей неделе в области были открыты пять новых пунктов вакцинации. После дополнительного обучения персонала на базе ФАПов можно будет открыть еще 58 прививочных пунктов, отметили в пресс-службе областного правительства.

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