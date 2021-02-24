Нижний Новгород, , 21:27 — REGNUM В 2021 году запуск одной из космических ракет будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 24 февраля.

Руководитель российской ракетно-космической отрасли также отметил, что несмотря на присутствие «Роскосмоса» почти во всех регионах страны, в Нижегородской области он представлен не так внушительно, как хотелось бы.

По словам Рогозина, празднование юбилея столицы Приволжья может послужить в качестве импульса, необходимого для исправления этой ситуации и посодействовать развитию отношений отрасли и региона.