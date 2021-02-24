Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в файлах игры Marvel's Avengers порядок выпуска новых супергероев. Об этом 24 февраля сообщает «Игромания».

Сразу после Соколиного глаза (18 марта 2021 года) в игру добавят Человека-паука, доступ к которому получат только обладатели консолей PlayStation. Спустя некоторое время разработчики также планируют добавить в Marvel's Avengers Чёрную пантеру.

Напомним, Marvel's Avengers — это ролевой экшен от американской студии Crystal Dynamics. Игра получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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