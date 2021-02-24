Милан, Италия, , 21:24 — REGNUM На общенациональных выборах 2023 года победу одержит правая коалиция «Лиги», «Братьев Италии» и партии «Вперед, Италия», заявил в среду, 24 февраля, лидер «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Нынешнее правительство Марио Драги, в котором две из трех правых партий работают вместе с леволибералами и популистами, является «безусловной аномалией», но таковая аномалия объясняется «трудностью момента», добавил Берлускони.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, в феврале 2021 года получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), их представители вошли в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте прошло 18 февраля.