Москва, , 21:53 — REGNUM Цены на московскую недвижимость будут снижаться, но медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Московский рынок будет двигаться вниз. С какой скоростью — это вопрос открытый. Скорее всего, с очень небольшой. Цены будут снижаться крайне неохотно», — сказал Колташов.

В то же время экономист скептически ценил угрозу возникновения ипотечного кризиса. По его оценке, в России за последнее время продано недостаточно большое число квартир для того, чтобы это произошло.

«Для того, чтобы у нас возник полноценный ипотечный кризис, какой мы видели в Америке в 2007−09 годах, для этого нужно, чтобы гораздо больше недвижимости было продано без какого бы то ни было обеспечения и по всей стране», — заявил Колташов.