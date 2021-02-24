Сан-Марино, , 21:20 — REGNUM В Сан-Марино готовятся к началу вакцинации от коронавируса, она стартует 25 февраля, сообщают местные СМИ в среду, 24 февраля.

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Республика получила 7500 доз вакцины «Спутник-V» из России. В день предполагается прививать 400 граждан. Население Сан-Марино — около 32 тысяч человек.

Поступает значительное число заявок на покупку вакцины, прежде всего из Италии от проживающих там граждан Румынии, но власти республики не намерены никому ничего продавать, отметили руководители Института здравоохранения Сан-Марино.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 24 февраля, в Италии умерли 96 666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 318 (днем ранее — на 356). Число подтвержденных носителей выросло на 16 424 (днем ранее — на 13 314). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433 человек — на 1485 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.