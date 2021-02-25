Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Уильям Бернс, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост директора ЦРУ, заявил в ходе слушания в комитете по разведке Сената США, что противостояние Китаю — и отпор его «хищническому правительству» — это залог национальной безопасности США. Об этом 24 февраля пишет Reuters.

Во время слушания по кандидатуре Бернса на пост директора ЦРУ обсуждалась угроза со стороны Китая и России, а также проблема кибератак.

«Понижение конкурентоспособности Китая станет ключом к национальной безопасности США в будущем», — уверил Бернс в Сенате.

Он также назвал Китай «авторитарным, хищническим государством», которое ворует интеллектуальную собственность других стран, репрессирует людей и усиливает свое влияние в США.

Как ранее писало ИА REGNUM, Даррелл Уэст, вице-президент и директор по исследованиям в области управления в вашингтонском аналитическом центре Brookings Institution, предположил, что при новом президенте США Байдене технологическая конкуренция между Китаем и США будет нарастать.

По словам Уэста, США будут вынуждены рассматривать рост китайских компаний и как их прогресс может повлияет на национальную безопасность США.