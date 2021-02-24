Бишкек, , 21:19 — REGNUM Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Киргизии снижаются. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и соцразвития Нурболот Усенбаев на брифинге сегодня, 24 февраля.

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Чиновник отметил, что в настоящее время в стационарах республики лечатся 379 пациентов, у которых диагностировали заболевание COVID-19.

Состояние большинства из них, а именно 264 человек, врачи оценивают как средней тяжести. Еще 90 пациентов — в тяжелом, 20 — в крайне тяжелом, 5 — в удовлетворительном.

Он также отметил, что на амбулаторном лечении находятся 309 киргизстанцев, заразившихся коронавирусом.

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