Остин, США, , 21:18 — REGNUM Aspyr Media перевыпустит тактический шутер Star Wars: Republic Commando на актуальных игровых консолях. Об этом стало известно из ролика, опубликованного 24 февраля на официальном YouTube-канале студии.

Игра выйдет на PS4 и Nintendo Switch уже 6 апреля 2021 года. Сообщается, что разработчики улучшили управление, однако основа геймплейной составляющей проекта не подверглась никаким изменениям.

Напомним, оригинальный релиз Star Wars: Republic Commando состоялся в 2005 году. Проект был тепло встречен как геймерами, так и критиками.

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