Луганск, , 21:13 — REGNUM О гибели мирного жителя Донбасса, подорвавшегося на мине ВСУ, сообщил 24 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл накануне, 23 февраля, в 17:25 мск в районе хутора Вольный вблизи населённого пункта Золотое-4.

Мирный житель 1947 года рождения подорвался на установленном боевиками 92-й бригады ВСУ минно-взрывном устройстве. Об инциденте стало известно только утром сегодня, 24 февраля.

Осадчий добавил, что ВСУ пытались переложить вину за гибель мирного жителя на Народную милицию ЛНР.

Напомним, за сутки 23 февраля ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Из гранатомётов были обстреляны сёла Калиновка и Санжаровка и посёлок городского типа Фрунзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе в результате взрыва пострадали пятеро военнослужащих ВСУ